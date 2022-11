A época não tem sido fácil para o Liverpool, mas pelo menos os reds vão para a pausa do Mundial 2022 com um sorriso no rosto.

Esta tarde, os comandados de Jurgen Klopp alcançaram a segunda vitória seguida na Premier League, na receção ao Southampton, por 3-1.

Em Anfield, e sem Diogo Jota, Roberto Firmino abriu as hostilidades aos seis minutos, com um belo desvio de cabeça após um cruzamento de Robertson. Três minutos volvidos, no entanto, os saints devolveram a gracinha e a cabeça de Che Adams fez o 1-1, assistido por Ward-Prowse.

Só que depois apareceu Darwin.

O antigo avançado do Benfica fez um dos melhores jogos pelo Liverpool e deu a vitória à formação de Klopp com um bis. Aos 21 minutos, lançado por Elliott, o uruguaio desviou com o pé esquerdo para a baliza e antes do intervalo, lançado de forma sublime por Firmino, Robertson ofereceu o 3-1 a Darwin.

Com este resultado, o Liverpool sobe à condição ao sexto lugar da classificação, com 22 pontos, ao passo que o Southampton está nos lugares de descida, com apenas 12 pontos.