O Leicester venceu onde quase ninguém tem vencido e subiu ao terceiro lugar da Premier League, a apenas um ponto de Liverpool e Manchester United. James Maddison e Youri Tielemans fizeram os golos dos Foxes, mas no final do jogo todos queriam falar com Andy Carroll. Porquê?



Bem, o título já ajuda a perceber. Dez anos depois do último golo com a camisola preta e branca do Newcastle, Carroll voltou a marcar. O golo surgiu já perto do fim, num bom pontapé de primeira de pé esquerdo, e de nada valeu aos magpies (1-2), mas a efeméride foi assinalada pelos media ingleses.



A 26 de dezembro de 2010, Andy Carroll, então com 21 anos, fez um golo ao Manchester City e transferiu-se a seguir para o Liverpool. Em Anfield Road não foi feliz e saiu depois para fazer sete anos no West Ham. Nunca chegou aos dez golos por época.



Em 2019 voltou a Newcastle, mas em 21 jogos não fez nenhum golo. Esta época, à 12ª presença em campo, voltou a festejar. O ponta-de-lança nunca confirmou todas as expetativas criadas em seu redor.