Mourinho foi um espetáculo à parte durante o Tottenham-Manchester City.

Num jogo com vários casos analisados pelo VAR, as reações do português foram-se sucedendo, uma melhor do que a outra.

Mas a melhor aconteceu mesmo depois de Lloris ter defendido o penálti a Gundogan. Na sequência do lance Sterling voltou a cair na área o árbitro esperou ação do VAR para tomar uma decisão.

Até aqui tudo bem. Mourinho ria-se de forma irónica, sentou-se ao lado do adjunto e até aplaudiram quando o VAR decidiu que não era penálti.

Só que de repente, Mourinho lembrou-se que o internacional inglês já tinha um cartão amarelo… e explodiu a pedir a expulsão por simulação.

Absolutamente imperdível: