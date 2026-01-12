O futebol já habituou-nos a belas histórias. Principalmente no que toca à «festa» da Taça, seja onde for. Esta é «apenas» mais uma narrativa emocionante. Sam Heathcote, defesa do Macclesfield, viveu um fim-de-semana de sonho.

A formação do sexto escalão eliminou o Crystal Palace, detentor do título, na terceira ronda da Taça de Inglaterra. Segunda-feira foi dia de regressar ao trabalho, numa escola, onde é professor de educação física.

Ao chegar à sala, Sam recebeu uma calorosa salva de palmas dos alunos. Seguiram-se umas breves palavras também de um elemento responsável da instituição, enaltecendo, como deve, o feito.

O futebol traz-nos histórias incríveis. Esta é, «apenas», mais uma.

Ora veja o vídeo: