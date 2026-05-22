O Everton organizou uma festa surpresa para a despedida de Seamus Coleman, capitão dos toffees, que anunciou a saída do clube de Liverpool após o fim da corrente temporada.

Na última sessão de treino antes do último jogo da época, o clube juntou os escalões jovens, as equipas seniores masculina e feminina, todo o staff do clube e ainda a família de Coleman para fazer uma surpresa ao defesa irlandês.

Seamus Coleman ficou visivelmente emocionado com a homenagem e discursou, em tom de despedida, agradecendo o apoio que lhe foi dado durante os anos que passou no clube e deixou ainda um conselho aos escalões jovens do emblema inglês.

«Foi uma honra ter jogado pelo Everton. Tem sido a minha vida, a vida da minha família. Sinto-me um sortudo e estou muito agradecido a cada um de vocês», afirmou o irlandês.

«Eu estava muito longe de chegar à equipa principal quando entrei aqui com vinte anos. Não foi o talento que me trouxe até aqui, mas sim a preparação, o respeito e o esforço que pus em tudo o que fiz», acrescentou.

O técnico escocês dos toffees, David Moyes, deixou uma mensagem de agradecimento ao capitão por tudo o que fez nos 17 anos de ligação ao clube.

«Muitos de nós, mais velhos e até mesmo aos mais novos, não temos dúvida que de alguma forma ele (Coleman) vos ajudou em alguma coisa. Tens sido um grande capitão, um grande jogador e um grande ser humano. (…) Acho que todos aqui reconhecem o quão importante tu foste para este clube», disse o técnico de 63 anos.

Seamus Coleman vai fazer o último jogo pelo Everton este domingo, na visita ao Tottenham, antes de terminar uma ligação de 17 anos ao clube inglês.