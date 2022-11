O Arsenal continua em grande forma, venceu este sábado no terreno do Wolverhampton por 2-0 e isolou-se ainda mais na liderança da Liga Inglesa.

A formação de Mikel Arteta chega assim à paragem para o Mundial 2022 com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, que é segundo classificado, após a derrota dos Citizens.

No último jogo antes da entrada de Lopetegui no comando técnico da equipa, o Wolverhampton entrou em campo com seis portugueses no onze (José Sá, Nélson Semedo, Toti Gomes, Ruben Neves, João Moutinho e Gonçalo Guedes), tendo na segunda parte entrado ainda Podence e Matheus Nunes (este último voltou após lesão e jogou dez minutos).

Já no Arsenal Fábio Vieira entrou aos 16 minutos para o lugar do lesionado Xhaka, tendo saído nos descontos, enquanto Cedric Soares entrou precisamente nos descontos da partida.

Ora Fábio Vieira acabou por ser determinante no triunfo, ele que aos 55 minutos furou pelo lado esquerdo da grande área e serviu Odegaard para o primeiro golo.

O Arsenal esteve quase sempre por cima e voltou a marcar aos 75 minutos, outra vez por Odegaard, ele que acabou por ser a figura da partida.

O Wolverhampton cresceu um pouco nos minutos finais e chegou a ameaçar o golo num remate acrobático de Podence, o que foi muito pouco para justificar outro resultado. A armada portuguesa continua, desta forma, em último da Liga Inglesa.