Esta segunda-feira era suposto ter sido um dia de festa para o Liverpool e os seus adeptos, no entanto, a festa do título dos «reds» ficou marcada por um trágico momento. Um carro entrou pela Water Street, no centro da cidade, onde estavam reunidas centenas de pessoas, e avançou contra a multidão.

Segundo a polícia de Merseyside, o carro parou logo depois e um homem acabou por ser detido. Várias ambulâncias prontamente se deslocaram para o local para acudirem aos feridos.

As forças policiais ainda não divulgaram o total de pessoas afetadas pelo sucedido.

O primeiro ministro da Grã-Bretanha, Keir Starmer, já reagiu «agradecendo à polícia e aos serviços de emergência pela rápida resposta».

«Os meus pensamentos estão com todos os feridos ou afectados», disse ainda em comunicado.

As imagens que se seguem podem ferir os leitores mais sensíveis: