O Fulham de Marco Silva caiu na receção ao Crystal Palace. Num jogo a contar para a 15.ª jornada da Premier League, a equipa do português saiu derrotada (2-1) no dérbi de Londres.

Foi mesmo a equipa forasteira quem marcou primeiro. Aos 20 minutos, Eddie Nketiah, internacional inglês, inaugurou o marcador Palace. Ainda antes do intervalo, Harry Wilson restabeleceu o empate na partida (38m).

O início de segundo tempo trouxe golo para a equipa de Marco Silva. Smith Rowe, ex-Arsenal, fez o golo. Porém, Chukwueze estava fora de jogo, sendo portanto a reviravolta anulada (53m).

O Crystal Palace retomou a viagem no marcador já nos instantes finais Na sequência de um canto, Marc Guéhi, defesa internacional inglês, marcou de cabeça o golo da vitória (87m).

Com esta derrota (2-1), o Fulham é 15.º com 17 pontos. Já o Palace sobe a lugares de Champions - quarto com 26 pontos.

Confira os jogos e a classificação da Premier League.