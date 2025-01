Na primeira jornada de 2025 da Premier League, o Fulham comandado pelo português Marco Silva empatou em casa com o Ipswich 2-2.

Depois do empate frente ao Bournemouth no passado fim-de-semana, também por 2-2, os londrinos queriam começar o ano da melhor maneira em casa, mas a verdade é que foi o Ipswich a entrar com o pé direito na partida. Aos 38 minutos, o irlandês Sammie Szmodics aproveitou uma bola perdida no meio da grande área para inaugurar o marcador na capital inglesa.

Desta forma o Fulham segue na nona posição, com 30 pontos, a quatro dos lugares europeus. Já o Ipswich somou mais um ponto na luta pela manutenção e tem agora 16 pontos, no 18.º lugar.

No entanto, a segunda parte trouxe um Fulham diferente que colocou os anfitriões novamente na discussão pela partida. A partir da marcação de uma grande penalidade, Raúl Jimenéz igualou o marcador e tornou-se o melhor marcador mexicano de sempre na Liga Inglesa, ultrapassando Chicharito Hernandez, que tinha 53 golos.

Mexico's leading goalscorer in the Premier League 🇲🇽🙌

Raul Jimenez has moved two goals clear of Javier Hernandez ⬆️📈#FULIPS pic.twitter.com/ygxJD9g33M — Match of the Day (@BBCMOTD) January 5, 2025

A verdade é que foi o Ipswich a chegar-se novamente à frente, também a partir da marca dos 11 metros. Desta vez foi Liam Delap a faturar e a fazer o oitavo golo na temporada.

Ainda assim, se o Ipswich já sonhava com a primeira série de duas vitórias consecutivas esta época, Raúl Jiménez apareceu novamente para estragar a festa dos forasteiros. Depois do golo 54 veio o 55 que serviu para resgatar um ponto à equipa de Marco Silva.Desta forma o Fulham segue na nona posição, com 30 pontos, a quatro dos lugares europeus. Já o Ipswich somou mais um ponto na luta pela manutenção e tem agora 16 pontos, no 18.º lugar.