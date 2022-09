O Fulham de Marco Silva venceu fora o Nottingham Forest por 3-2, levando a melhor no duelo da 8.ª jornada entre duas das equipas promovidas esta época à Premier League.

O Forest, que entrou em campo com 4 pontos e na zona de despromoção, chegou à vantagem aos 11 minutos por Taiwo Awoniyi e conservou-a durante boa parte do jogo, mas os londrinos regressaram dos balneários com a corda toda para a segunda parte e precisaram de apenas meia-dúzia de minutos para pôr as mãos numa vantagem sólida.

Tosin Adarabioyo empatou aos 54m e aos 60 minutos Harrison Reed fez o 3-1 para os Cottagers. Pelo meio, ao minuto 57, o golo da noite: de João Palhinha.

O internacional português ex-Sporting acompanhou uma transição e da meia-lua atirou forte e colocado para um golaço: o segundo nesta edição da Liga inglesa.

O Nottingham, ainda reduziria a pouco mais de 10 minutos do fim por O'Brien, mas o Fulham segurou os três pontos e dorme no 6.º posto do campeonato com 11 pontos.

À mesma hora, o Aston Villa recebeu e derrotou o Southampton por 1-0. Jacob Ramsey apontou o único golo do jogo, pouco antes do intervalo.