O Leeds United venceu esta noite o Cardiff, por 5-2, e apurou-se para os 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

Depois de um empate no País de Gales, a equipa de Jesse Marsch entrou com tudo nesta segunda partida e adiantou-se no marcador logo no primeiro minuto, fruto de um grande golo de Gnonto.

Aos 34 minutos, Rodrigo Moreno, ex-Benfica, ampliou a vantagem, antes de Gnonto bisar aos 36. Ao intervalo, o Leeds já vencia por 3-0.

Patrick Bamford entrou ao intervalo e fez dois golos em cinco minutos (71m e 76m) para o 5-0, antes de Callum Robinson também bisar – o segundo foi de penálti – e reduzir para 5-2.

Na próxima eliminatória, o Leeds vai defrontar o vencedor do duelo entre o Boreham Wood e o Accrington.