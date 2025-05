Omar Marmoush, jogador do Manchester City, venceu o prémio de melhor golo da temporada 2024/25 da Premier League.

O golo premiado foi apontado aos 14 minutos da vitória frente ao Bournemouth (3-1), a 20 de maio, numa jogada em que o avançado rematou do meio da rua com e sem hipóteses para o guarda-redes. De referir que o tento foi marcado na penúltima jornada do campeonato inglês.

O avançado do Egito chegou aos citizens no mercado de janeiro, a troco de 75 milhões de euros, e fez um total de 22 jogos, marcando oito golos e uma assistência.