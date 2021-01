O Manchester United venceu fora o Fulham por 2-1 e reassumiu a liderança da Premier League cedida nas últimas 24 horas para o Leicester e já nesta quarta-feira para o rival Manchester City.

Com Bruno Fernandes a titular, os red devils foram à capital vencer o Fulham, com Cavaleiro também no onze, por 2-1 com uma reviravolta iniciada na primeira parte e consumada na etapa complementar.

Ademola Lookman inaugurou o marcador para os londrinos aos 5 minutos, vantagem que durou um quarto de hora, até Edinson Cavani aproveitar uma defesa para a frente do guarda-redes do Fulham após cruzamento de Bruno Fernandes.

Na segunda parte, Pogba fez o 2-1 final com um grande golo através de um remate colocadíssimo de fora da área com o pé esquerdo.

Com este resultado, o Manchester United chega aos 40 pontos em 19 jogos da Liga inglesa e tem mais dois pontos, mas também mais um jogo do que o Manchester City, que divide a vice-liderança com o Leicester.