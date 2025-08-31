VÍDEO: golaço de Szoboszlai dá primeiro lugar da Premier League ao Liverpool
Húngaro desatou o jogo grande da jornada e deu o triunfo aos «reds» frente ao Arsenal
O Liverpool venceu este domingo o Arsenal por 1-0, num encontro da terceira jornada da Liga inglesa que ficou marcado pelo grande livre de Szoboszlai.
Gyökeres foi titular nos «gunners» no jogo grande da jornada, mas que teve poucas ocasiões de perigo. Na primeira parte, uma das melhores oportunidades foi do Liverpool quando Van Dijk recuperou uma bola em terreno avançado, Salah ficou com ela, mas o remate do egípcio embateu nas pernas da defensiva do Arsenal.
No segundo tempo, foram os reds que voltaram a estar mais próximos do golo. Ekitiké aos 60 minutos chegou a colocar a bola na baliza de Raya, mas o lance foi prontamente anulado por fora de jogo.
Já dentro dos dez minutos finais, Szoboszlai pintou uma verdadeira obra de arte. Livre fora da área, o húngaro assumiu a marcação e desferiu um grande remate que só parou no fundo das redes do Arsenal.
O golo do médio do Liverpool acabou mesmo por dar a vitória aos reds e os comandados por Arne Slot seguem líderes isolados da Premier League com três vitórias em três jogos. O Arsenal sofreu a primeira derrota do campeonato.