O Liverpool venceu esta quarta-feira o Sunderland por 1-0 num encontro a contar para a 26.ª jornada da liga inglesa.

A formação visitante entrou melhor na partida e Wirtz foi um dos mais irrequietos. O jogador alemão teve quase todas as melhores oportunidades do Liverpool no primeiro tempo e chegou a acertar no poste direito pouco depois da meia hora da primeira parte.

No entanto o golo surgiu apenas no segundo tempo. Canto batido por Salah, van Dijk (61m) subiu mais alto que todos e cabeceou forte para o fundo das redes. Diarra ainda tentou o corte em cima da linha de golo, mas foi incapaz de travar o remate do neerlandês.

Os reds acabaram mesmo por segurar o triunfo e seguem no sexto lugar da classificação, ainda fora da zona europeia. Já o Sunderland mantém o 11.º posto com 36 pontos conquistados.