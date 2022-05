Poucos minutos após a conquista do título inglês, o Manchester City emitiu um comunicado a pedir desculpa a Robin Olsen, guarda-redes do Aston Villa que foi alvo de agressões no Etihad após a partida entre as duas equipas.

Assim que soou o apito final, centenas de adeptos dos citizens invadiram o relvado para festejarem a conquista. Durante a festa, no entanto, Olsen foi agredido.

«O clube já começou uma investigação e assim que for identificado, o indivíduo responsável será banido indefinitivamente do estádio», lê-se, na nota.

