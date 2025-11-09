O Liverpool continua com um arranque de época atribulado. Do outro lado, o Manchester City teve motivos para sorrir no jogo mil de Pep Guardiola na carreira de treinador. No Etihad Stadium, em Manchester, o City saiu vitorioso por 3-0.

Os três portugueses: Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes foram titulares totalistas pelos «citizens».

Logo a abrir o jogo Erling Haaland falhou uma grande penalidade (13m). No entanto, o avançado norueguês redimiu-se e fez as redes abanarem pouco depois (29m), anotando o 14.º golo em 11 jogos na Premier League.

Já perto do tempo de intervalo, Nico González, ex-FC Porto, dilatou a vantagem para dois golos (45+3m). O médio espanhol atirou um remate à entrada da área que contou com o desvio de Van Dijk para trair Mamardashvili.

As equipas foram, portanto, para os balneários com o Manchester City a vencer por 2-0. Na segunda metade, o jogo ficaria fechado… com golaço de Jérémy Doku.

Já para lá da hora de jogo, o belga, à entrada da área, dançou à frente do adversário e atirou sem hipótese de defesa para o guarda-redes georgiano. Uma bela imagem para fixar o 3-0 final (63m).

Com este triunfo, o Manchester City é segundo com 22 pontos e reduz a distância para o Arsenal, que escorregou na presente jornada. Já o Liverpool regressa às derrotas depois do triunfo frente ao Real Madrid. Os Reds são terceiros com 18 pontos.

