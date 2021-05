VÍDEO: Guardiola desfaz-se em lágrimas a falar de Aguero

Sergio Aguero despediu-se neste domingo do Manchester City e fê-lo em grande, ao tornar-se no jogador com mais golos ao serviço de um só clube na Premier League.

Depois de os citizens erguerem o troféu de campeões, Pep Guardiola, foi questionado sobre o avançado argentino e não controlou as lágrimas ao falar do avançado de 32 anos.

«Adoramo-lo. É uma pessoa especial para todos nós. Ajudou-me muito…», começou por dizer, visivelmente emocionado.

Questionado sobre quão difícil será substituir Aguero, Guardiola foi claro: «É impossível substituí-lo. Não podemos fazê-lo- Há muitos jogadores que deixaram a marca e fizeram deste clube o que ele é: Joe Hart, David Silva. O Aguero também deixa o seu legado. Hoje voltou a mostrar a sua qualidade, em apenas 20 minutos», concluiu, em lágrimas.

Recorde-se que Aguero ainda terá a possibilidade fazer mais um jogo, quando a equipa inglesa disputar a final da Champions, no Porto.