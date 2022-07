O Tottenham foi ao Estádio de Ibrox, em Glasgow, bater o Rangers por 2-1, com um «bis» de Harry Kane em apenas seis minutos, em mais um jogo de pré-temporada.

Os escoceses adiantaram-se no marcador na primeira parte, aos 24 minutos, com o reforço croata Antonio Colak a marcar o primeiro golo pela nova equipa.

Os Spurs responderam em força na segunda parte, com dois golos de rajada de Harry Kane, o primeiro, aos 50 minutos, com um remate colocado, o segundo, aos 56, com um remate em força. Dois pontapés certeiros que permitem à equipa londrina seguir cem por cento vitoriosa nesta pré-temporada.

Mais uma demonstração de força de Kane que, em três jogos da pré-temporada, já soma cinco golos marcados.

Os dois golos de Harry Kane: