VÍDEO: hat-trick e golo olímpico de Pedro Neto embalam Chelsea na Taça
Londrinos avançam para os oitavos de final, tal como o "hollywodesco" Wrexham
Noite de sonho para Pedro Neto, que completou um hat-trick, com um golo olímpico pelo meio, na goleada do Chelsea frente ao Hull (4-0), que valeu o apuramento dos blues para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.
O internacional português começou por desbloquear o nulo perto do intervalo, com um remate colocado, e marcou por mais duas vezes na segunda parte, com destaque para o golo de canto direto, aos 51 minutos, num lance em que Dillon Philips, guarda-redes do Hull, ficou muito mal na fotografia.
Que noite para Pedro Neto 🤩
O internacional português chegou ao hattrick na vitória do Chelsea ⚽⚽⚽#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeInglaterra #Hull #Chelsea pic.twitter.com/5sl5s0TwQA
— sport tv (@sporttvportugal) February 13, 2026
Entre os golos de Pedro Neto, o brasileiro Estêvão apontou o restante golo dos londrinos, que viram Liam Delap fazer também um hat-trick, mas de assistências.
Os blues avançam para os “oitavos” da Taça da Inglaterra, tal como o Wrexham, do Championship, que derrotou o Ipswich por 1-0.
Josh Windass, aos 34 minutos, apontou o único golo do jogo com um desvio subtil na pequena-área adversária.