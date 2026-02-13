Noite de sonho para Pedro Neto, que completou um hat-trick, com um golo olímpico pelo meio, na goleada do Chelsea frente ao Hull (4-0), que valeu o apuramento dos blues para os oitavos de final da Taça de Inglaterra.

O internacional português começou por desbloquear o nulo perto do intervalo, com um remate colocado, e marcou por mais duas vezes na segunda parte, com destaque para o golo de canto direto, aos 51 minutos, num lance em que Dillon Philips, guarda-redes do Hull, ficou muito mal na fotografia.

Entre os golos de Pedro Neto, o brasileiro Estêvão apontou o restante golo dos londrinos, que viram Liam Delap fazer também um hat-trick, mas de assistências.

Os blues avançam para os “oitavos” da Taça da Inglaterra, tal como o Wrexham, do Championship, que derrotou o Ipswich por 1-0.

Josh Windass, aos 34 minutos, apontou o único golo do jogo com um desvio subtil na pequena-área adversária.

