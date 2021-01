Nick Tsaroulla tornou-se o herói do modesto Crawley, equipa de uma pequena cidade a sul de Londres, que joga na quarta divisão do futebol inglês e que eliminou o Leeds United, de Marcelo Bielsa.

Nick Tsaroulla foi precisamente o autor do golo da vitória, um grande golo, por sinal, ele que foi formado no Tottenham e que entretanto caiu na quarta divisão, como reflexo de uma carreira de altos e baixos. Ao lembrar o que já passou na vida, apesar de ter apenas 21 anos, o médio só conseguiu segurar as lágrimas com esforço.