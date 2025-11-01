O Chelsea voltou a sorrir no dérbi de Londres e venceu o Tottenham por 1-0, em jogo da décima jornada da Premier League.

No relvado, Palhinha foi titular nos spurs e Pedro Neto esteve em destaque nos blues, num encontro que teve um início de jogo atribulado, principalmente devido à saída precoce de Lucas Bergvall, que deixou o campo devido ao protocolo de concussão, após ter sido atingido com uma bola na cabeça.

O aviso do Chelsea chegou pouco depois dos 20 minutos, quando João Pedro tentou o primeiro remate perigoso, antes de finalmente abrir o marcador aos 34m. Moisés Caicedo aproveitou a desatenção de Van de Ven e assistiu o avançado brasileiro, que só teve de encostar para o golo inaugural.

O Tottenham só conseguiu o primeiro remate enquadrado já nos descontos da primeira parte, num disparo de Mohammed Kudus que obrigou Robert Sánchez a boa intervenção.

A segunda parte trouxe pouco de novo. Os homens de Thomas Frank precisavam de reagir, mas o Chelsea continuou por cima, controlando o ritmo e criando mais perigo.

Enzo Fernández e Reece James atiraram por cima, e Pedro Neto voltou a testar os reflexos de Vicario, que manteve o Tottenham na luta até ao fim. Já perto do final, Gittens ainda desperdiçou uma ocasião flagrante para fechar o resultado.

Com este resultado, o Chelsea igualou o Tottenham, com 17 pontos, e está no quarto lugar, já os spurs encontram-se no terceiro posto.