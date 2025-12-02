Inglaterra
VÍDEO: jornalista inglesa sofre indisposição e é amparada por Ian Wright
Laura Woods beneficiou dos reflexos do antigo jogador, durante antevisão ao Inglaterra-Gana em futebol feminino
Laura Woods, jornalista da ITV, apresentava a antevisão ao particular Inglaterra-Gana em futebol feminino, em Southampton, quando sofreu uma indisposição e perdeu o equilíbrio. Felizmente, Woods foi amparada pelo antigo jogador Ian Wright. A equipa responsável pela transmissão mudou de imediato a imagem, optando por um plano genérico das bancadas.
Pelas 19 horas desta terça-feira, Adam Collard, noivo de Laura Woods, esclareceu que a jornalista está estável, sendo acompanhada «pelas pessoas certas».
Depois de um breve intervalo, a jornalista Katie Shanahan assumiu a emissão em Southampton.
