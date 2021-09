Continua a seca de vitórias na Premier League para Newcastle e Leeds que abriram a quinta jornada com um empate (1-1).

O brasileiro Raphinha, ex-Sporting, deu vantagem ao Leeds aos 13 minutos, com um golaço, graças a um remate de muito longe que contou com a preciosa ajuda de outro jogador que já passou por Portugal. Rodrigo, avançado espanhol que alinhou no Benfica, fez-se ao cruzamento de Raphinha, mas percebendo que a bola levava a direção da baliza, abriu as pernas e enganou o guarda-redes adversário.

Em cima do intervalo, porém, a equipa da casa chegou ao empate graças ao golo de Saint-Maximin.

Este resultado permite ao Leeds chegar aos três pontos, fruto de três empates, enquanto o Newcastle tem dois pontos e continua abaixo da linha de água.