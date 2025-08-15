VÍDEO: Liverpool começa a defesa do título em noite de homenagem a Diogo Jota
Dois mosaicos enormes, o «You'll never walk alone» e ainda o incrível minuto de silêncio, tudo em homenagem aos dois irmãos que perderam a vida em Espanha este verão
O Liverpool regressou esta sexta-feira à Premier League num duelo frente ao Bournemouth que ficou marcado pelas sucessivas homenagens a Diogo Jota e a André Silva.
As duas equipas entraram em campo ao som da música dedicada ao jogador português dos reds, seguindo-se o habitual «You'll never walk alone» cantado cheio de emoção pelos adeptos.
Fez-se então um minuto de silêncio incrível com dois mosaicos a aparecerem nas bancadas de Anfield Road com as seguintes inscrições: «DJ20» e «AS30», as iniciais e números que Diogo Jota e André Silva utilizavam nos respetivos clubes.
De recordar, Diogo Jota e André Silva faleceram em julho deste ano num acidente de viação perto de Zamora, em Espanha.
