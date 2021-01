Ainda sem Diogo Jota, lesionado, o Liverpool perdeu fora com o Southampton por 1-0 na 17.ª jornada da Premier League e somou o terceiro jogo seguido sem ganhar na competição.

O único golo foi apontado por Danny Ings logo aos 2 minutos, num chapéu a Alisson Becker.

O Liverpool esteve muitos furos aquém do esperado e não conseguiu superar a equipa do sul de Inglaterra, sempre muito coesa defensivamente: o primeiro remate à baliza apenas aos 75 minutos é a prova da desinspiração dos homens de Klopp.

75 - Liverpool's first shot on target in this match came in the 75th minute, courtesy of Sadio Mané. It's their longest wait for an attempt on target in a Premier League match since December 2015 (89th minute vs Newcastle). Stifled. #SOULIV