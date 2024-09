O Liverpool regressou este sábado às vitórias na Premier League, ao vencer na receção ao Bournemouth, por 3-0.

Com Diogo Jota no banco, foram outros dois jogadores com passado ao futebol português que estiveram em destaque.

Luis Díaz, antigo extremo do FC Porto, abriu o marcador aos 26 minutos e bisou logo a seguir, aos 28. Ainda na primeira parte, Darwim Núñez, ex-Benfica, fez o 3-0 com um golaço de pé esquerdo.

Díaz nem nos deixou festejar o primeiro e já estava a bisar 🔥

Com este resultado, o Liverpool iguala, à condição, o Manchester City na liderança do campeonato inglês, decorridas cinco jornadas. O Bournemouth é 13.º.

Em Londres, o Fulham, de Marco Silva, recebeu e venceu o Newcastle, por 3-1.

Raúl Jiménez, antigo avançado do Benfica, abriu o marcador logo aos cinco minutos, antes de Smith Rowe ampliar a vantagem aos 22.

Barnes reduziu para os magpies no início do segundo tempo, mas Reiss Nelson fechou o 3-1 final já nos descontos.

Assim, o Fulham sobe, à condição, ao oitavo lugar, com oito pontos, e fica a dois do Newcastle, sexto.

Por sua vez, o Wolverhampton, com Nélson Semedo no onze, perdeu em Birmingham diante do Aston Villa, também por 3-1.

Matheus Cunha fez o 1-0 para os wolves aos 25 minutos, vantagem que durou praticamente até à reta final do encontro.

Já com Gonçalo Guedes e Rodrigo Gomes em campo, o Wolverhampton permitiu, no entanto, o empate aos 73 minutos, fruto de um golo de Ollie Watkins. A dois minutos do fim, Konsa completou a reviravolta e Durán ainda fez o terceiro nos descontos.

Com esta vitória, o Aston Villa sobe ao terceiro lugar, em igualdade pontual com o City e o Liverpool – os citizens ainda não jogaram. O Wolverhampton está em penúltimo.

O Leicester, com Ricardo Pereira no banco, empatou na receção ao Everton: Ndiaye marcou para o emblema de Liverpool (12m), Mavididi empatou para os foxes aos 73 minutos.

Ainda esta tarde, no Norte de Londres, o Tottenham ganhou em casa diante do Brentford, apesar de ter sofrido logo no primeiro minuto, por Mbeumo.

Dominic Solanke (8m), Brennan Johnson (28m) e James Maddison (85m) responderam para os spurs.

Por último, o Southampton e o Ipswich empataram, 1-1.