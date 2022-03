O Liverpool garantiu a sétima vitória consecutiva na Premier League, desta vez frente ao West Ham (1-0), em encontro referente à 28.ª jornada da Premier League.



A equipa de Jurgen Klopp está a três pontos do líder Manchester City, com o mesmo número de jogos realizados (27).



Sadio Mané foi o autor do único golo da partida, ao minuto 27, na sequência de uma assistência - mais uma - de Alexander-Arnold. O avançado senegalês surgiu na frente a par de Mohamed Salah e Luis Diaz.



O antigo jogador do FC Porto continua a encantar os adeptos ingleses e acumulou mais pormenores de enorme qualidade. Num dos lances, porém, acabou por irritar Salah, que esperava por um passe.

O português Diogo Jota foi suplente utilizado, entrando para o lugar de Mohamed Salah ao minuto 79. O West Ham ocupa o quinto lugar na tabela classificativa, à condição.