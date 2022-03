Harry Maguire não vive um momento fácil na carreira.

O defesa-central tem sido alvo de algumas críticas pelas exibições com o Manchester United, e esta noite foi assobiado pelos próprios adeptos na vitória da seleção inglesa frente à Costa do Marfim, num particular realizado em Wembley.

Quem não achou piada foi o selecionador inglês, Gareth Southgate, que se mostrou imensamente desagradado com a situação no final da partida.

«Acho que a receção que ele teve foi ridícula, absolutamente ridícula. O que ele fez por nós, a maneira como ele se tem exibido tem sido fenomenal, não entendo. Ou estamos todos nisto juntos, ou não estamos», começou por dizer, à Sky Sports.

«Devia apoiar-se um jogador inglês quando se joga em casa, ainda mais atendendo ao nível que ele tem exibido, devia ter apoio total. Não percebo isto, de todo. (…) A equipa está totalmente unidade, sabemos que todos têm momentos difíceis, mas ele é um jogador de topo e vai ultrapassar isto», acrescentou.

De resto, a Inglaterra venceu por 3-0, com golos de Ollie Watkins (30m), Raheem Sterling (45m) e Tyrone Mings (90+3m).