Está dado o pontapé na crise, pelo menos por agora: quatro jogos depois, o Liverpool voltou a vencer para o campeonato. Frente ao Aston Villa, os reds triunfaram por 2-0 e alcançaram o terceiro lugar.

O que acabou bem, começou mal, isto porque logo aos cinco minutos, Morgan Rodgers atirou aos ferros da baliza de Mamardashvili com um grande remate.

O Liverpool teve algumas oportunidades de perigo no primeiro tempo, mas nem Szoboszlai, nem Ekitiké conseguiram colocar a bola no fundo das redes do Aston Villa.

No entanto, o golo chegou mesmo em cima do intervalo por intermédio de Salah. Perda de bola clamorosa de Pau Torres e o egípcio aproveitou para rematar para uma baliza vazia.

Salah igualou Rooney como o jogador com mais golos e assistências por um só clube da Premier League, com 276 ações.

Na segunda parte, Gravenberch (58m) confirmou o triunfo por 2-0 e a subida ao terceiro posto da classificação, com 18 pontos, os mesmos que o Bournemouth, a sete do líder Arsenal. Já o Aston Villa segue na 11.ª posição, com 15 pontos conquistados.

