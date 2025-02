O Manchester City apurou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra, após vencer fora, com muitas dificuldades, o modesto Leyton Orient, equipa do terceiro escalão.

De regresso após lesão, Rúben Dias foi titular nos citizens, pelos quais cumpriu o jogo 200, e o ex-FC Porto Nico González também alinhou de início na estreia pela equipa de Pep Guardiola.

O Leyton Orient adiantou-se no marcador logo aos 16 minutos, através de um surpreendente remate quase do meio-campo de Jamie Donley - jogador emprestado pelo Tottenham - que bateu no corpo de Ortega após bater na trave.

Pouco depois, Nico González saiu lesionado, cedendo o lugar a Bernardo Silva, que iniciou a partida do banco.

Aos 56 minutos, Khusanov, que desviou de forma fortuita um remate de Rico Lewis, fez o empate, estreando-se a marcar pelos citizens ao segundo jogo.

O Man City acabaria por chegar à vitória aos 78 minutos, através do recém-entado Kevin De Bruyne, servido de forma sublime por Jack Grealish.