Desde 6 de novembro que o Manchester City só vencia da Premier League. De lá para cá, 12 jogos, 12 vitórias e a Liga inglesa inclinadíssima a favor da equipa de Guardiola, confortável no topo da tabela.

Neste sábado, 22 de janeiro, aconteceu aquilo que há muito não era notícia num jogo do campeão inglês, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, os citizens tropeçaram na deslocação a Southampton: 1-1 numa partida na qual estiveram quase uma hora em desvantagem.

Aos 7 minutos, Kyle Walker-Peters colocou a equipa do sul de Inglaterra a vencer e só aos 65 minutos o City chegou à igualdade, por intermédio de Laporte a passe de Kevin de Bruyne. Esse golo aconteceu 2 minutos depois de Armando Broja ter acertado no ferro da baliza de Ederson e ter falhado por centímetros o 2-0. Quem não marca...

Por essa altura, o Manchester City carregava, mas também dava espaço para as transições de um arrumado Southampton.

Depois disso, só se viu jogo no meio-campo defensivo dos Saints, que se limitaram a tentar sobreviver ao «massacre» do campeão de Inglaterra.

Rodri acertou na barra, De Bruyne atirou ao poste aos 70 minutos e no minuto seguinte Gabriel Jesus tirou tinta ao mesmo ferro do génio belga. Foram incontáveis as oportunidades do Man City, que alguns meses depois mostrou que ninguém é perfeito. E isso permite ao Sporting alimentar o sonho.