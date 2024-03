Foi intenso, disputado e emocionante, e no fim sorriu ao Manchester United: os reds devils venceram o Liverpool em Old Trafford, por 4-3, e apuraram-se para as meias-finais da Taça de Inglaterra.

Em Manchester, Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nuns red devils que entraram melhor na partida, a deixar a equipa de Jurgen Klopp em constantes dificuldades e a rondar mais a baliza adversária.

E Scott McTominay quis passar essa boa entrada para o papel logo aos dez minutos, quando fez o 1-0 depois de uma primeira defesa a um remate de Garnacho.

Demorou o Liverpool – ainda sem o lesionado Diogo Jota – a reagir, mas quando o fez, fê-lo em grande: Mac Allister, após um passe de Darwin Núñez, empatou aos 44 minutos, e aos 45+2 minutos Salah fez a reviravolta, num lance que começa com uma perda de bola em zona proibida de Bruno Fernandes.

Em vantagem, os reds ficaram mais confortáveis na partida: seguros a defender e sempre muito perigosos nas transições, embora algo perdulários, principalmente no momento da decisão.

As oportunidades sucederam-se, o Liverpool não fez o 3-1, e claro: o Manchester United chegou ao 2-2 a três minutos do fim, com um golo à meia-volta de Antony.

Se os 90 minutos foram de emoção, o prolongamento também não foi menos emocionante.

Harvey Elliott fez o 3-2 para o Liverpool aos 105 minutos, com alguma sorte à mistura, mas o United não desistiu: Marcus Rashford voltou a empatar aos 112 minutos, num lance em que Darwin Núñez perdeu uma bola de forma precipitada, e nos últimos segundos, num contra-ataque rápido, Amad Diallo fez o 4-3 e pôs fim à loucura em Old Trafford – foi expulso por ter tirado a camisola.