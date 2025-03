Foi um verdadeiro jogo de Premier League. Disputado até ao fim, o duelo entre Manchester United e Arsenal ficou empatado a uma bola em Old Trafford, na tarde deste domingo. Bruno Fernandes foi um dos grandes protagonistas na equipa de Ruben Amorim, com um golaço.

A primeira parte mostrou bem a diferença entre as duas equipas em termos coletivos e individuais. O Arsenal dominava em Old Trafford, trocava a bola a seu bel-prazer, mas teve problemas de eficácia. Já o Manchester United teve dificuldades em ferir a baliza dos visitantes, fazendo o seu primeiro remate apenas aos 41 minutos.

Martin Odegaard foi o grande destaque a nível ofensivo do Arsenal, com vários remates perigosos à entrada da área. O United sofria mas não permitia que os «Gunners» entrassem dentro da sua área. Além do norueguês, também Trossard atirou forte em zona frontal.

O melhor momento da primeira metade chegou nos descontos… e teve assinatura portuguesa. Bruno Fernandes, tantas vezes designado pelos adeptos como o «Magnifico» do United, teve mais um momento de magia através da marcação exemplar de um livre direto, em zona frontal. Golo contra a corrente.

A segunda parte trouxe mais perigo saído dos pés de Odegaard e contra-ataques venenosos do United, ainda sem dominar a posse de bola. Tanto que Raya, guarda-redes da equipa de Arteta, evitou dois golos com brilhantes defesas a remates de Mazraoui e Zirkzee.

O Arsenal tanto insistiu que chegou ao merecido golo do empate. Foi Declan Rice (que esteve brilhante a nível defensivo) que marcou num belo remate em arco, que ainda bateu no poste antes de entrar. No entanto, a defesa do United estava talvez demasiado recuada.

O final de jogo foi frenético, com chances de parte a parte. Rice travou Hojlund, Raya negou o segundo golo a Bruno Fernandes... tudo em aberto até ao apito final. Manteve-se o 1-1 que deixa o Manchester United com 34 pontos, em 14.º posto, e o Arsenal deixa fugir o líder Liverpool, que tem mais 15 pontos. O título fica mais perto para Diogo Jota e companhia.