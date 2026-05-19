O Manchester City empatou esta terça-feira diante do Bournemouth, 1-1, na 37.ª jornada da liga inglesa e disse definitivamente adeus ao título de campeão que acabou por ser conquistado pelo Arsenal, no sofá.

Os citizens estavam obrigados a vencer no Vitality Stadium e até chegaram ao golo logo aos 11 minutos, por intermédio de Semenyo, mas o avançado ex-Bournemouth foi apanhado em posição irregular e o nulo manteve-se no marcador.

Depois do golo anulado, foi o Bournemouth que tomou conta do jogo e esteve muito perto do golo por intermédio de Evanilson. O ex-FC Porto falhou um golo cantado em cima da linha de golo, depois de atirar por cima da baliza de Donnarumma.

Não marcou o brasileiro, marcou o francês que rejeitou a Seleção portuguesa, como disse Roberto Martínez. Eli Junior Kroupi (39m), com um grande remate em arco, bateu o guarda-redes italiano dos citizens e soltou a festa, também em Londres.

O Manchester City, apático e com Bernardo Silva e Matheus Nunes na equipa titular, foi incapaz de dar a volta ao resultado e quase sofreu o segundo golo aos 90m+1. Buraco na defesa do Man. City e Dave Brooks, na cara de Donnarumma, atirou em cheio no poste direito.

Em cima do apito final e depois de um primeiro remate ao poste de Rodri, a bola sobrou para Haaland (90m+5) e o norueguês fuzilou a baliza do Bournemouth, ainda dando alguma esperança à formação azul celeste, mas o empate acabou mesmo por perdurar.

Com este resultado, o Arsenal sagrou-se campeão de Inglaterra 22 anos depois e o Bournemouth garantiu, pela primeira vez na história, uma presença nas competições europeias, havendo ainda a possibilidade de um apuramento para a Liga dos Campeões.

Ora, os três pontos dos cherries deixam ainda em aberto a presença do Liverpool na prova máxima europeia e acaba com as possibilidades do Brighton. De recordar, há ainda a ter em conta a possibilidade de o sexto classificado ir à Champions, caso o Aston Villa termine na quinta posição e vença a Liga Europa esta quarta-feira.