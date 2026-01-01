VÍDEO: Manchester City escorrega frente ao Sunderland e Arsenal sorri
Bernardo Silva ainda marcou, mas o golo do internacional português foi anulado por fora de jogo
Bernardo Silva ainda marcou, mas o golo do internacional português foi anulado por fora de jogo
O Manchester City empatou esta quinta-feira frente ao Sunderland, 0-0, num encontro a contar para a 19.ª jornada da Liga inglesa.
Os citizens estavam obrigados a vencer para não deixar escapar o Arsenal na liderança da classificação e Bernardo Silva quase que deu o início que o Man. City precisava.
O internacional português correspondeu da melhor forma ao cruzamento de Cherki e colocou a bola no fundo das redes, no entanto, Bernardo Silva estava em posição irregular e o golo foi anulado.
O Sunderland foi respondendo na segunda parte, mas foi mesmo o Manchester City que voltou a estar perto do golo, depois de um remate ao poste de Gvardiol.
O resultado manteve-se a zeros e o Manchester City perde dois pontos em relação ao Arsenal que agora está a quatro na liderança da classificação. O Sunderland encontra-se no sétimo posto, com 29 pontos conquistados, mais dois que o Brentford que também não foi além de um nulo frente ao Tottenham.
Kevin Schade abriu as hostilidades logo aos seis minutos, mas o tento dos Bees foi anulado por fora de jogo. João Palhinha foi titular nos Spurs, mas não houve mais ocasiões de grande perigo no encontro.
Com este resultado, o Tottenham segue no 12.º lugar da classificação com 26 pontos, a três do Brentford, no nono posto.