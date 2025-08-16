Depois de um ano para esquecer, o Manchester City arrancou a edição de 2025/26 da Premier League com uma goleada por 4-0 na deslocação a casa do Wolverhampton de Vítor Pereira.

Numa tarde marcada por novas homenagens a Diogo Jota, ex-jogador do Wolverhampton, houve quatro portugueses de início no Molineux - José Sá e Toti Gomes nos Wolves e Rúben Dias e Bernardo Silva nos citizens - e Erling Haaland inaugurou o marcador aos 34 minutos.

Ainda as equipas digeriam o golo inaugural e Reijnders, reforço de verão do Man City que já tinha estado em destaque na jogada do 1-0, finalizou da melhor forma uma transição letal do conjunto de Pep Guardiola.

Reijnders, ex-Milan, teve uma tarde quase perfeita, já que à hora de jogo serviu Haaland para o bis do norueguês, que saiu pouco depois para dar entrada a Cherki, ex-Lyon que faria o 4-0 final ao minuto 81.

Por essa altura, Matheus Reis já tinha sido lançado no jogo: no regresso a uma casa que já foi dele, o médio internacional português foi... assobiado.