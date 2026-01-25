VÍDEO: Manchester United dá a volta ao Arsenal e vence com dois golaços
Patrick Dorgu e Matheus Cunha assinam golos de antologia no triunfo dos «red devils» em Londres
Nove anos depois, o Manchester United voltou a ganhar no Emirates. E que vitória! Com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, os red devils contaram com a inspiração de Patrick Dorgu e Matheus Cunha, autores de dois golaços, para triunfarem por 3-2 e somarem a segunda vitória consecutiva na Premier League, para a qual não perdem há seis jornadas. Já o Arsenal, ainda lidera a tabela isolado, mas agora com apenas quatro pontos de avanço para o Aston Villa e o Manchester City.
O ex-Sporting, Viktor Gyökeres, ficou no banco dos gunners, que entraram de forma autoritária no jogo. Empurraram o adversário para junto da sua área e, já depois de Lammens ter brilhado num cabeceamento de Zubimendi (18m), chegaram à vantagem, ao minuto 29, com alguma felicidade à mistura.
Na sequência de um bom desenho do ataque dos londrinos, Bukayo Saka assistiu Martin Odegaard para um remate que saiu muito enrolado e acabou desviado, a meias, por Justin Timber e Lisandro Martínez, com o golo a ser atribuído ao defesa argentino.
A resposta do Manchester United foi fortíssima. Bruno Fernandes deu o primeiro aviso aos 34 minutos, quando, na cara de David Raya, acabou estorvado por Saliba no momento do remate.
Pouco depois surgiu mesmo o empate, apontado por Bryan Mbeumo após assistência de… Zubimendi. Numa saída de bola infeliz do Arsenal, o médio espanhol ofereceu o golo ao internacional camaronês, que não desperdiçou a oferta.
Pela quarta época consecutiva, o Arsenal-Manchester United chegava ao intervalo empatado, mas, ao contrário do que aconteceu nos três duelos anteriores, este não viria a sorrir aos londrinos.
A reviravolta do United surgiu no início do segundo tempo, e em grande estilo. Servido por Bruno Fernandes (10.ª assistência da temporada no campeonato), Patrick Dorgu atirou um “míssil” à entrada da área do Arsenal. A bola ainda bateu na barra da baliza de Raya, mas estava mesmo destinada a valer o 2-1.
O treinador dos gunners, Mikel Arteta, não demorou a lançar Gyökeres em campo, mas seria de bola parada (poucos se surpreenderão com este detalhe) que chegariam ao empate, ao minuto 84, pelo “amuleto” Mikel Merino por entre uma enorme confusão na área do United.
O golpe sofrido pelos forasteiros não foi forte o suficiente para os fazerem tombar e, na resposta, Matheus Cunha assinou um momento sublime (mais um), fazendo o 3-2 final com um remate colocado, de fora da área, sem hipótese de defesa para Raya.
O Manchester United sobe ao quarto lugar da Premier League, que vale o apuramento para a próxima edição da Champions, com 38 pontos. A 12 de distância segue o líder Arsenal, que sofreu a primeira derrota em casa da época e mantém os 50 pontos com que entrou na 23.ª jornada.