O Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot foi derrotado esta quarta-feira frente ao Newcastle por 2-1, num encontro em que o médio internacional português esteve em destaque no melhor e no pior dos red devils.

O jogo tinha tudo para correr de feição à equipa visitante quando Ramsey, que já tinha visto um amarelo, simulou uma grande penalidade e foi expulso. No entanto, pouco depois Bruno Fernandes cometeu uma grande penalidade que Gordon (45+6m) converteu, dando vantagem aos magpies mesmo com dez jogadores.

Mesmo antes do intervalo o Man. United chegou ao intervalo. Bruno Fernandes redimiu-se do erro anterior e assistiu Casemiro (45+9m) na sequência de um livre encostado à direita.

Na segunda parte os red devils bem tentaram chegar à vitória, mas ora Leno, ora a linha defensiva do Newcastle foram conseguindo afastar o perigo. Não marcou o United, marcou o Newcastle quando tudo apontava para um empate.

Bola na frente do Newcastle, Osula (90m) recuperou o esférico ainda dentro das quatro linhas e na frente de Maguire, fez um remate com um arco perfeito para o 2-1 final.

Com este resultado, o Michael Carrick perde pela primeira vez no campeonato desde que tomou as rédeas do Manchester United, que está no terceiro lugar com 51 pontos. Já o Newcastle subiu ao 12.º posto da classificação, com 39 pontos.