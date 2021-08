Marco Silva continua em alta na II Liga Inglesa: o Fulham venceu este sábado o Hull City em casa por 2-0, somou a terceira vitória seguida e segurou o primeiro lugar, em igualdade com o West Bromwich e o Stoke City. As três equipas somam dez pontos ao fim de quatro jornadas.

Em Craven Cottage, no regresso a casa após dois jogos fora, a formação de Marco Silva teve uma entrada forte em campo e fez o resultado em pouco mais de meia hora.

Aos 22 minutos, o ex-P. Ferreira Jean Michael Seri bateu um canto da esquerda que o sérvio Mitrovic finalizou de cabeça para o primeiro golo. Pouco depois, aos 34 minutos, o jovem Fábio Carvalho finalizou dentro da área um passe de Antonee Robinson e fez o 2-0 final.

Foi o terceiro jogo seguido a marcar de Fábio Carvalho, ele que tem sido um dos grandes destaques deste início de época no Championship: o luso-britânico, de apenas 18 anos, agarrou um lugar no onze de Marco Silva, no apoio ao ponta de lança Mitrovic, e tem respondido com golos.

Curiosamente está a fazê-lo numa altura em que também é notícia por ter recusado para já todas as abordagens para renovar contrato com o Fulham, estando já no último ano de contrato com o clube londrino, o que tem despertado o interesse de vários clubes da Liga Inglesa.

Refira-se que Ivan Cavaleiro foi também titular no onze de Marco Silva, tendo jogado os noventa minutos na esquerda do ataque. O extremo viu um amarelo aos 78 minutos.

Para além de Fulham, também as outras duas equipas que dividem o primeiro lugar com a formação de Marco Silva venceram este sábado.

O Stoke City bateu o Nottingham Forest, que contou com os portugueses Tobias Figueiredo e João Carvalho no onze titular, por 1-0, com um golo de Josh Tymon, aos 66 minutos.

Já o West Bromwich Albion foi ganhar ao campo do Blackburn Rovers pro 2-1, com golos de Alex Mowatt e Matthew Phillips, ambos na primeira parte. O Blackburn não conseguiu melhor do que reduzir, aos 51 minutos, Ben Brereton.