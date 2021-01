Matheus Pereira voltou a marcar pelo West Bromwich Albion mas, desta vez, não conseguiu ajudar a sua equipa a somar pontos, uma vez que saiu derrotada na visita a Londres diante do West Ham (1-2) em jogo da 19.ª jornada e segue em zona de despromoção.

Os hammers marcaram primeiro, mesmo em cima do intervalo, por Jarrod Bowen, mas o antigo jogador do Sporting empatou logo a abrir a segunda parte, aos 51 minutos, lançado por Kamil Grosicki para uma transição rápida, com o brasileiro a finalizar com um remate à entrada da área.

Foi o quarto golo do brasileiro nos últimos seis jogos, mas o West Ham voltou a pressionar e recuperou a vantagem, aos 66 minutos, por Michail Antonio, a passe de Yarmolenko.

O West Ham sobe até ao sétimo lugar, com 32 pontos, enquanto o West Brom continua em penúltimo, com apenas 11.