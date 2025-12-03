Após o empate no fim de semana no dérbi londrino com o Chelsea, o Arsenal voltou aos triunfos na Premier League, ao bater em casa o Brentford por 2-0.

Mikel Merino, médio espanhol que tem jogado adaptado a avançado, inaugurou o marcador numa cabeçada certeira aos 11 minutos após cruzamento de Ben White.

O ex-Sporting Viktor Gyökeres, recém-regressado de lesão, foi a jogo aos 83 minutos, tendo cumprido pouco mais de dez minutos (incluindo descontos). E foi com o sueco em campo que os Gunners colocaram um ponto final nas dúvidas sobre o vencedor. Merino lançou Saka, que rematou para o 2-0. Kelleher ainda esboçou uma defesa, mas a bola manteve a trajetória da baliza e já tinha entrado totalmente quando o guarda-redes dos visitantes mergulhou para a afastar com uma palmada.

Com este resultado, o Arsenal, líder da Premier League, termina a noite com a vantagem de cinco pontos reposta para o Manchester City, o mais direto perseguidor, que nesta terça-feira bateu o Fulham de Marco Silva por 5-4.

À mesma hora do Arsenal, o ex-Benfica Florentino foi titular na derrota caseira do Burnley por 1-0 com o Crystal Palace. Daniel Muñoz (44m), fez o único golo do jogo e o Burnley segue em zona de despromoção (19.º), apenas à frente do Wolverhampton, que tarda em levantar-se e parece a caminho de uma inevitável despromoção.

Na receção ao Nottingham Forest, a ex-equipa de Vítor Pereira foi derrotada por 1-0, com o único golo a ser marcado por Igor Jesus. O Forest, que há um mês (antes da paragem para as seleções) tinha apenas 6 pontos na Premier League, soma agora 15 pontos e está fora dos lugares de descida.