Com João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, o Manchester City venceu fora o Leicester por 1-0 e subiu à liderança da prova por troca com o Arsenal, que ainda não jogou.

O único golo do jogo foi marcado por Kevin De Bruyne, que aos 49 minutos meteu a bola na «gaveta» na cobrança irrepreensível de um livre direto.

IMPERDÍVEL!

Na resposta quase imediata ao golo de Kevin de Bruyne, o belga Tielemans não quis ficar atrás do compatriota e viu Ederson e o poste negarem-lhe o golo de uma vida, num remate de primeira de fora da área após um canto de Maddison no lado esquerdo.

A equipa de Pep Guardiola teve bola e efetuou mais remates, mas esteve muitos furos abaixo do habitual.

E sem Haaland - a contas com uma lesão num pé - não alcançou o golo da tranquilidade e na reta final e a equipa da casa pegou no jogo e ameaçou o empate.

Rúben Dias foi a jogo aos 72 minutos para ajudar a conter a reação de um Leicester que, finalmente, mostrava atrevimento mas que acabou derrotado depois de duas vitórias consecutivas que o tiraram da zona de despromoção. Mesmo a fechar, o defesa-central português quase marcou na própria baliza, quando um corte de Stones desviou na cara dele e quase traiu Ederson.

Com este resultado, o Manchester City chega aos 29 pontos, mais um do que o Arsenal, que joga neste domingo em casa com o «lanterna vermelha» Nottingham Forest.