Num aborrecido nulo entre Brighton e Brentford, nesta sexta-feira, o momento de maior notoriedade foi uma expulsão... que não aconteceu.

Aos 75 minutos, Yarmoliuk, do Brentford, puxou a camisola de João Pedro, do Britghton, na tentativa de parar um ataque. O brasileiro não gostou e ensaiou uma cotovelada na cara do adversário... falhando o golpe por muito pouco.

O VAR analisou o sucedido, mas não houve lugar a expulsão, confiando no julgamento do árbitro principal.

#BHABRE 75’

The referee’s call of no red card to João Pedro for violent conduct was checked and confirmed by VAR, who deemed the referee’s call was not clearly and obviously wrong. — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) December 27, 2024

No final do encontro, os técnicos deram a sua opinião sobre o lance. O treinador do Brighton disse concordar com o juízo do árbitro. O do Brentford criticou:

«Se bem entendo as regras, não se pode balançar o braço para atingir alguém, quer se atinja ou não. É por isso que temos o VAR. Aconteceu, temos de o melhorar [VAR] no futuro», afirmou Thomas Frank.