O Tottenham de José Mourinho arrancou a edição 2020/21 da Premier League da pior forma, com uma derrota em casa aos pés do Everton.

André Gomes foi titular na equipa de Liverpool, que mostrou quase sempre mais argumentos do que os londrinos e fez por justificar a vitória arrancada com um cabeceamento portentoso de Dominic Calvert-Lewin aos 54 minutos.

As duas equipas dispuseram de oportunidades para marcar nos primeiros 45 minutos, mas o jogo chegou ao intervalo com um nulo no marcador.

Apesar do equilíbrio relativo, cedo se percebeu que o Everton apresentava ideias mais consolidadas e um futebol mais eficaz. Calvert-Lewin fez a diferença aos 54 minutos.

Nem a necessidade de correr atrás do prejuízo tornou a equipa de Mourinho mais perigosa. Pelo contrário, foi o Everton quem esteve mais perto de dilatar a vantagem do que de sofrer o golo do empate.

O Tottenham, que durante quase todo o jogo teve inclusive menos bola, terminou o jogo ligeiro ascendente nesta estatística, mas faltou verticalidade a uma equipa londrina pouco imaginativa e muito aquém daquilo que tem a obrigação de fazer.