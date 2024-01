O Nottingham Forest, orientado por Nuno Espírito Santo, empatou este domingo em casa com o Blackpool (2-2), na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, e haverá por isso segundo jogo, agora em casa do Blackpool, para decidir o vencedor.

O quarto jogo do português no comando do Forest não começou muito bem, com uma entrada forte da equipa da terceira divisão inglesa, que aos 30 minutos já vencia por 2-0: Jordan Gabriel aos 25 e Albie Morgan aos 27 minutos marcaram na baliza defendida pelo ex-Benfica Odysseas Vlachodimos.

A equipa da casa reagiu e aos 39 minutos reduziu, com um golo de Nicolas Dominguez, assistido por Gonzalo Montiel.

No começo da segunda parte Nuno Espírito Santo lançlou o português Nuno Tavares e, já com ele em campo, aos 56 minutos, Gibbs-White empatou com um fantástico remate de fora de área.

O Nottingham ainda tentou virar o resultado e garantir a vitória, mas o marcador no City Ground não se alterou até ao apito final. Desta forma, a eliminatória vai ter de ser decidida a 16 de janeiro, em casa do Blackpool.

Se voltar a registar-se um empate no final dos noventa minutos, aí sim, a partida seguirá para prolongamento e posterior desempate por grandes penalidades, caso seja necessário.