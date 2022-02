O antigo internacional inglês Darren Bent não tem dúvidas de que Lionel Messi é o melhor jogador de todos os tempos mas, nesta altura, não trocava o argentino do Paris Saint-Germain por Riyad Mahrez do Manchester City. O antigo avançado vai mais longe e, numa animada conversa com a TalkSports, também coloca Mohamed Salah à frente, não só de Messi, mas de todo o tridente ofensivo do PSG, incluindo Neymar e Mbappé.

A verdade é que Messi está a realizar uma temporada discreta com apenas dois golos na liga francesa e outros cinco na Liga dos Campeões, números ofuscados por Mahrez e Salah, com 17 e 23 golos em todas as competições, pelo Manchester City e pelo Liverpool, respetivamente.

«Eu sei que soa a blasfémia para os adeptos, mas nesta altura não trocaria o Mahrez pelo Messi. Aposto que os adeptos do Man City também não trocariam Mahrez por Messi neste momento…o Mahrez está a fazer uma época soberba», destacou o antigo avançado que fez carreira em clubes como Aston Villa, Tottenham e derby County.

Entre Salah e Messi, Bent também não tem dúvidas. «Se o jogo for amanhã, escolho o Salah. Acredito que Messi é o melhor de sempre, mas o que estou a dizer é que, neste momento, o Salah está a jogar melhor do que ele», acrescentou.

O antigo avançado diz mesmo que nenhum dos avançados do PSG tiraria o lugar a Salah nesta altura. «Dizemos que a Premier League é a melhor liga do mundo e Salah tem arrasado nos últimos quatro anos. Muita gente coloca o Lewandowski como melhor do mundo, mas digam-me um jogador melhor do que Salah neste momento…é difícil, o Salah tem sido incrível. Ele podia jogar em qualquer equipa do mundo. Ele jogaria no trio de ataque do PSG à frente de qualquer um dos três que lá estão», atirou ainda Bend.