O Newcastlte United recebeu e venceu o Chelsea por 2-0 numa partida a contar para a 36.º jornada da Liga Inglesa. Com Pedro Neto a titular e a jogar o encontro todo, a formação de Londres viu o avançado Nicolas Jackson a ser expulso com um vermelho direto (35m).

Neste encontro que decidia o terceiro posto, que dá acesso à Liga dos Campeões, Sandro Tonali (2m) e Bruno Guimarães (90m) anotaram os golos da vitória dos «magpies».

Com este triunfo, o Newcastlte sobe ao pódio (terceiro lugar) da Liga Inglesa com 66 pontos. Os orientados de Eddie Howe pressionam, assim, o Arsenal, (segundo classificado com 67 pontos), que visita hoje os já campeões Liverpool às 16h30. Na próxima jornada o Newcastle visita precisamente a equipa do Arsenal, no domingo dia 18 de maio.

O Chelsea, por sua vez, assume a quinta posição com 63 pontos. Segue-se a receção ao Manchester United (15.º), na sexta-feira dia 16 de maio.

Veja aqui o resumo do encontro: