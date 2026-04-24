Foi um grande Nottingham Forest que esta sexta-feira se deslocou ao terreno do Sunderland, para aplicar uma goleada das antigas e vencer fora de casa por 5-0.

A formação de Vitor Pereira ficou oito pontos acima da linha de água, quanto o Tottenham, a primeira equipa em posição de descida, tem quinze pontos para jogar até ao fim da Liga Inglesa. O que significa que a vantagem do Nottingham é muito boa nesta fase e que a equipa deu um passo de gigante para garantir a permanência.

Provando estar a passar uma excelente fase, com cinco vitórias e três empates nos últimos oito jogos, a equipa de Vítor Pereira não deu grandes hipóteses ao Sunderland e construiu a goleada logo na primeira parte.

Aos 17 minutos, Igor Jesus cabeceou, a bola desviou em Hume e abriu o marcador. Depois de Chris Wood e Gibbs-White marcarem aos 31 e 34 minutos, o brasileiro Igor Jesus voltou a brilhar, aos 37 minutos, fazendo o 4-0.

A goleada ficou fechada já nos descontos da partida, quando Elliott Anderson finalizou uma grande jogada coletiva. Isto depois do Sunderland, no início da segunda parte, ter tido um golo anulado pelo VAR.

Refira-se que esta foi a maior vitória do Nottingham Forest fora de casa, para a Liga Inglesa, nos últimos 31 anos. Desde 1 de abril de 1995 quando venceu no terreno do Sheffield Wednesday por 7-1, que o Forest não conseguia estes números.

Mesmo se incluirmos todas as competições, desde 11 de agosto de 1997 que a equipa não conseguia números tão gordos: na altura, bateu o Doncaster por 8-0, em jogo da Taça da Liga. Na altura, curiosamente, brilharam dois ex-Benfica: Dean Saunders e Van Hooijdonk bisaram na partida.

Vítor Pereira continua a fazer história, portanto. Nos últimos dois jogos, refira-se, marcou nove golos.

Agora segue-se o Aston Villa, nas meias-finais da Liga Europa. Um jogo que vai exigir muito da equipa do treinador português.