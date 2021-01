O dia 10 de janeiro de 2021 ficará para sempre marcado na vida de Alfie Devine. Com apenas 16 anos e 162 dias, o médio nascido tornou-se no jogador mais novo de sempre a vestir a camisola da equipa principal do Tottenham.

Mais: Levine associou a isso a estreia a marcar. Entrou ao intervalo e fez o gosto ao pé 15 minutos depois, assinando o 5-0 na visita da equipa de Mourinho ao terreno do modesto Marine FC.

O jogador nascido em agosto de 2004 tornou-se ainda no futebolista mais jovem a marcar na Taça de Inglaterra desde que George Williams, com 16 anos e 66 dias, marcou pelo MK Dons numa partida com o Nantwich em novembro de 2011.